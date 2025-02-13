CANLI YAYIN: AZ Alkmaar 1-1 Galatasaray CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu

Yayınlanma: 13.02.2025 - 21:57

Güncelleme: 13.02.2025 - 23:27

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oluyor.

Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başladı. Müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Joao Pinheiro yönetiyor.

Yardımcı hakemlik görevini Bruno Jesus ve Luciano Maia'nın yaptığı mücadelenin dördüncü hakemi Joao Gonçalves. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Tiago Martins görev alıyor.

İŞTE 11'LER

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe, Clasie, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Parrott, Lahdo

Galatasaray: Muslera, Cuesta, Abdülkerim, Berkan, Jelert, Sara, Kaan, Sallai, Mertens, Morata, Barış Alper

Canlı | AZ Alkmaar 1-1 Galatasaray

21' Morata, ceza sahasının sağından penaltı noktasına yerden çevirdi. Barış Alper'in vuruşunda top savunmadan döndü. Sonrasında ceza yayının gerisine düşen topta Sallai, sağ ayağıyla gelişine bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla bulluşturdu.

20' GOL | Sallai, Galatasaray'a beraberliği etiren golü kaydetti.

19' Clasie'nin Poku'ya gönderdiği uzun topta Poku, kaleci Muslera'dan sıyrıldı. Poku boş kaleye topu ağlara göndermek isterken Abdülkerim, son anda araya girerek büyük bir tehlikeyi önledi. AZ Alkmaar, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

13' Sven Mijnans, sol ayağıyla kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

12' GOL | Mijnans, AZ Alkmaar'ı öne geçiren golü kaydetti.

11' SARI KART | Galatasaray'da Kaan Ayhan sarı kart gördü.

5' Poku, ceza yayından sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.