CANLI YAYIN: Başakşehir - Galatasaray CANLI ANLATIM - 2024/2025 sezonu Trendyol Süper Ligi 19. haftası

Yayınlanma: 12.01.2025 - 18:07

Güncelleme: 12.01.2025 - 18:07

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Yaşar Kemal Uğurlu atandı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 15 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 47 puanla haftaya zirvede girdi.

RAMS Başakşehir ise 7 galibiyet, 5'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 26 puanla 7. sırada yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, son karşılaşmasında Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettiği RAMS Başakşehir'le 2-2 berabere kaldı.

İŞTE İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Onur, Hamza, Opoku, Lima, Deniz, Ömer Faruk, Kemen, Davidson, Keny, Piatek

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem Demirbay, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen.