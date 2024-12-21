CANLI YAYIN: Beşiktaş - Alanyaspor CANLI ANLATIM 2024/2025 sezonu Trendyol Süper Lig'in 17. haftası
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor.
Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalıyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturuyor. Mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.
11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Zaynutdinov, Salih, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Semih.
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Fatih, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Yusuf Özdemir, Augusto, Efecan, Cordova.
CANLI ANLATIM | Beşiktaş 1-1 Alanyaspor
7' GOL | Rafa Silva
5' GOL | Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında Lima, müsait pozisyonda sağ ayak içiyle vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu.
4' Janvier, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Zaynutdınov'a çarpan top dışarı gitti. Alanyaspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
3' Beşiktaş, aynı köşeden bir köşe vuruşu daha kullandı. Ceza yayının soluna düşen topa Salih gelişine bir şut çekti. Top farklı şekilde üstten dışarı çıktı. Alanyaspor, kale vuruşu kullanacak.
2' Gedson Fernandes sağ kanattan çizgiye inerek ortaladı. Savunmada Aliti kafayla topu dışarı gönderdi. Beşiktaş, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
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