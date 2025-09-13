CANLI YAYIN: Beşiktaş - Başakşehir CANLI ANLATIM 2025/26 sezonu Trendyol Süper Lig 5. hafta mücadelesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çalıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturuyor. Karşılaşma, beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

11'LER

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Orkun, Salih, Cerny, Rafa, Toure, Abraham

Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnic, Shomurodov

CANLI ANLATIM | Beşiktaş 0-0 Başakşehir

44' Vaclav Cerny'nin müthiş ara pasında El Bilal Toure net bir pozisyon yakaladı. Toure, topu ayağından açınca pozisyon kayboldu.

42' Tammy Abraham inanılmaz bir gol kaçırdı. Jurasek'in sol kanattan sert ortasında Abraham topa dokundu. Top, yakın mesafeden dışarı gitti. Hakem de sonrasında ofsaytı işaret etti.

39' Orkun Kökçü frikikte kaleyi denedi, top barajdan geri döndü.

38' Ousseynou Ba, net atak fırsatını engelledi ve Orkun'u düşürdü. Karar sarı kart.

36' Miguel Crespo, sol kanattan kaleyi denedi. Top az farkla yandan auta gitti.

35' Beşiktaş'ta Salih Uçan, kaptırdığı topun ardından tehlikeyi önlemek amacıyla Shomurodov'u düşürdü. Karar sarı kart.

33' Gökhan Sazdağı sağ kanattan bindirdi. Çalımını atmaya çalışırken Crespo'dan son anda müdahale geldi. Tehlike uzaklaştı.

30' Rafa Silva'nın müthiş pasında sol kanatta Jurasek topla buluştu, yaptığı orta Ebosele'den döndü.

25' Yusuf Sarı muhteşem bir driplingle topu Beşiktaş ceza sahasına kadar taşıdı. Eldor Shomurodov'a verip geri aldığı topta Mert ile karşı karşıya kaldı. Vuruşu yan ağlarda kaldı!

21' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Cerny'nin ceza alanı içindeki muhteşem çalımı sonrası yaptığı vuruş kaleci Muhammed'den döndü. Boş kaleye topu yuvarlayamayan Abraham topu auta yolladı.

18' Eldor Shomurodov, ceza yayı üzerinden kaleyi denedi. Savunmadan seken top kaleci Mert'te kaldı.

16' Yusuf Sarı, tehlikeli bölgeden kullanılan frikikte barajın üstünden vuruşunu yaptı. Top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

14' Beşiktaş'ta Uduokhai, Crespo'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

13' Beşiktaş savunmasının arkasına gönderilen topta Kemen'den önce Djalo müdahalede bulundu. Seken topu Mert Günok uzaklaştırdı.

7' Beşiktaş, savunma arkasına atılan topta Cerny ile etkili geldi. Sağ kanattan içeri çevirdiği topa Abraham'dan önce savunma müdahale etti. Korner Beşiktaş'ın.

5' Beşiktaş, Cerny, ve Gökhan Sazdağı işbirliğiyle kaleye geldi. Savunmanın son anda müdahalesiyle top kornere gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.