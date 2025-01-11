CANLI YAYIN: Beşiktaş - Bodrum FK CANLI ANLATIM 2024/25 sezonu Trendyol Süper Lig 19. hafta mücadelesi
Beşiktaş, Süper Lig'de sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalıyor. VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturuyor.
11'LER
Beşiktaş: Mert, Onur, Uduokhai, Zaynutdinov, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.
Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Musah, Fredy, Ege, Gökdeniz, Seferi.
CANLI ANLATIM | Beşiktaş 0-0 Bodrum FK
5' Beşiktaş'ın kullandığı köşe vuruşunda yapılan VAR kontrolünde Beşiktaş lehine penaltı kararı çıkmadı. Oyun devam ediyor.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
Etiketler: #beşiktaş #Bodrum FK #Trendyol Süper Lig
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