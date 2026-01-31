CANLI YAYIN: Beşiktaş - Konyaspor CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig 20. hafta mücadelesi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.01.2026 19:04:00
Cumhuriyet Spor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. VAR koltuğunda ise Davut Dakul Çelik oturacak.

Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 33 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşayan Konya temsilcisi ise 19 puan ve averajla 13'üncü basamakta bulunuyor.

11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Salih, Cerny, Cengiz, El Bilal, Mustafa.

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Bazoer, Guilherme, Morten, Berkan, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer.

CEZA SINIRINDAKİLER

Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu ceza sınırında yer alıyor.

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve El Bilal Toure, Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Alanyaspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.

