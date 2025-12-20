CANLI YAYIN: Eyüpspor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig 17. hafta mücadelesi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.12.2025 16:06:00
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son hafta maçında ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son hafta maçında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka, saat 17.00'de başladı. Ali Yılmaz'ın yönettiği 90 dakikada Süleyman Özay ve Samet Çiçek yardımcı hakem olarak görev yapıyor. 

Ligde oynadığı son maçında TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında 4-0 mağlup eden sarı-lacivertli takım, puanını 36'ya yükseltirken, Trabzonspor'un puan kaybıyla 2. sıraya çıktı.

ikas Eyüpspor ise 16 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi sonunda 13 puan topladı ve 17. sırada yer alıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Eyüpspor: Felipe, Serdar, Robin, Emir, Mujakic, Stepanenko, Draguş, Yalçın, Kerem, Thiam, Umut. 

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Fred, Asensio, Talisca, Kerem, Duran.

CANLI ANLATIM | EYÜPSPOR 0-2 FENERBAHÇE

49' Eyüpspor gole çok yaklaştı. Uzun topla ceza sahasına giren Eyüpspor'da Draguş topu Umut'a indirdi. Umut boş pozisyonda şutunu çıkardı. Top direkten döndü.

42' Emir Ortakaya, Talisca'ya yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

34' GOOOLLL!!! Fenerbahçe, Marco Asensio ile farkı 2'ye çıkarıyor.

28' GOOOLLL!!! Fenerbahçe, Talisca ile 1-0 öne geçiyor.

14' Oosterwolde, savunma arkasına sarkan Taslica'yı gördü. Talisca kontrol edemeden Mujakic araya girdi ve topu takımına kazandırdı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çalıyor.

