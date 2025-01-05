CANLI YAYIN: Fenerbahçe 2-1 Hatayspor CANLI ANLATIM - 2024 / 2025 Trendyol Süper Ligi 18. haftası

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

CANLI YAYIN: Fenerbahçe 2-1 Hatayspor CANLI ANLATIM - 2024 / 2025 Trendyol Süper Ligi 18. haftası
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2025 - 18:11

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u konuk ediyor.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturuyor.

Lige verilen ara öncesinde deplasmanda ikas Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Levent, Amrabat, Fred, Tadic, Kostic, Dzeko, En-Nesyri

Hatayspor: Erce, Kerim, Yiğit Ali, Kilama, Kamil Ahmet, Abdülkadir, Rui Pedro, Lamine Diack, Boutobba, Funsho, Aboubakar.

CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 2-1 Hatayspor

45' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golü ile maçta tekrar öne geçiyor.

45' Vincent Aboubakar'ın ceza sahası dışında uzak bir mesafeden kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

43' Edin Dzeko'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıkıyor.

33' GOOOLL!!! Atakaş Hatayspor, Bilal Boutobba'nın golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Lamine Diack'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Bilal Boutobba'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, Filip Kostic'e çarpan meşin yuvarlak İrfan Can Eğribayat'ı yanıltarak ağlarla buluşuyor.

24' Fred'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Filip Kostic'in yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşta Erce Kardeşler gole izin vermiyor.

20' Fred'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Erce Kardeşler topu kornere çelmeyi başarıyor.

16' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golü ile maçta öne geçiyor. Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Youssef En-Nesyri, sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Erce Kardeşler'in solundan ağlarla buluşturmayı başarıyor.

13' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Rui Pedro, Fred'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca Oğuzhan Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

11' Edin Dzeko'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Filip Kostic'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direği dibinden az farkla auta çıkıyor.

5' TEHLİKELİ ATAK! Fred'in savunma arkasına attığı topta En-Nesyri'nin vuruşu direğe çarptı ve dışarı çıktı. Hatayspor kale vuruşu kullanacak.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.


Etiketler: #fenerbahçe #hatayspor #Trendyol Süper Lig

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