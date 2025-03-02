CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Antalyaspor CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 26. hafta mücadelesi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Saat 20:30'da başlayacak mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Antalyaspor CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 26. hafta mücadelesi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.03.2025 - 19:35

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.  Müsabakanın VAR koltuğunda ise Alman Markus Schmidt oturacak.

Resmi maçlarda bu yıl yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, ligde 10 maçtır mağlup olmuyor. Son olarak deplasmanda Galatasaray ile berabere kalan sarı-lacivertliler, bu süreçte 2 beraberlik 8 galibiyetle 26 puan topladı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 58 puanla 2. sırada giriyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibi ise haftaya 30 puanla 12. sırada giriyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER:

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Çağlar, Skriniar, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal Rakip, Larsson, Soner, Van de Streek, Safuri, Samudio


Etiketler: #fenerbahçe #antalyaspor #süper lig #canlı

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