CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Antalyaspor CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 26. hafta mücadelesi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Saat 20:30'da başlayacak mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Alman Markus Schmidt oturacak.
Resmi maçlarda bu yıl yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, ligde 10 maçtır mağlup olmuyor. Son olarak deplasmanda Galatasaray ile berabere kalan sarı-lacivertliler, bu süreçte 2 beraberlik 8 galibiyetle 26 puan topladı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 58 puanla 2. sırada giriyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibi ise haftaya 30 puanla 12. sırada giriyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
İLK 11'LER:
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Çağlar, Skriniar, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko
Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal Rakip, Larsson, Soner, Van de Streek, Safuri, Samudio
Spor Haberleri
- Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
- Brighton uzatmalarda çeyrek finale yükseldi!
- Bologna geriden gelip kazanmasını bildi!
- Victor Osimhen isyan etti: 'Hepimizin uyanması lazım'
- 'İki tane penaltı verilmedi'
- Galatasaray'dan hakem tepkisi!
- Ajax serisini 9 maça çıkardı!
- 'Tüm Türkiye moralimizin bozulmasını istiyor'
- Galatasaraylı stopere taraftarlardan büyük tepki!
- Mario Lemina: 'Sakatlığım yok ama...'
En Çok Okunan Haberler
-
- Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı
- Cübbeli Ahmet'ten 'çakarlı araç' savunması
- 'İmralı' sürecinde amaç açığa çıktı!
- Saray'dan çok konuşulacak 'Yavaş' çıkışı
- Erdoğan şehit ailelerine seslendi
- Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı seçim anketini paylaştı
- Edip Akbayram'dan kötü haber
- ABD'de aşağılanan Zelenski aradığını orada buldu
- İftar için horoz kesmek istedi: Kan kaybından öldü
- Erdoğan'ın diploması nerede?