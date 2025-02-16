CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Kasımpaşa CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 24. hafta mücadelesi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Saat 19:00'da başlayacak mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi ise Polonyalı Daniel Stefanski oldu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika'nın Anderlecht ekibini 3-0 yenen Fenerbahçe, son 13 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.
Süper Lig'de son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı da geçerek serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 54 puanla 2. sırada giriyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Levent, Oğuz, Amrabat, Fred, Tadic, Mert Hakan, Talisca, En-Nesyri
Kasımpaşa: Gianniotis, Neto, Opoku, Yasin, Rodrigurs, Piatowski, Fall, Cafu, Hajradinovic, Ben Ouanes, Da Costa
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