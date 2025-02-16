CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Kasımpaşa CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 24. hafta mücadelesi

Yayınlanma: 16.02.2025 - 18:09

Güncelleme: 16.02.2025 - 18:09

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi ise Polonyalı Daniel Stefanski oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika'nın Anderlecht ekibini 3-0 yenen Fenerbahçe, son 13 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.

Süper Lig'de son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı da geçerek serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 54 puanla 2. sırada giriyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Levent, Oğuz, Amrabat, Fred, Tadic, Mert Hakan, Talisca, En-Nesyri

Kasımpaşa: Gianniotis, Neto, Opoku, Yasin, Rodrigurs, Piatowski, Fall, Cafu, Hajradinovic, Ben Ouanes, Da Costa