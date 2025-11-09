CANLI YAYIN: Fenerbahçe 1-0 Kayserispor | CANLI ANLATIM: Süper Lig 12. hafta mücadelesi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.11.2025 19:07:00
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında kendi sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Zecorner Kayserispor'u ağırlıyor.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Ozan Ergün'ün yönettiği 90 dakikada Deniz Caner Özaral ve Hüseyin Aylak, yardımcı hakem olarak görev alıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturuyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Levent, Alvarez, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Talisca.

Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Bennasser, Benes, Furkan, Mane, Cardoso, Onughka.

Canlı | Fenerbahçe 1-0 Kayserispor

38' GOL | Asensio Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

31' SARI KART | Kayserispor'da Bennasser sarı kart gören isim oldu.

23' SARI KART | Kayserispor'da C. Mane sarı kart gördü.

21' Sol kanattan gelen orta ile Kayserispor etkili geldi. Cardoso'nun indirdiği topta Semedo topu kornere attı.

19' Kayserispor'da Carole, Asensio'nun müdahalesi sonrası uzun süre yerde kaldı.

16' İçeri gelen ortada Kerem Aktürkoğlu topu Fred'e indirdi. Fred'in şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.

15' Alvarez'in pasında Talisca ara pasıyla Kerem'i düşündü. Kerem topa hareketlenmeyince top kalecide kaldı.

13' Mücadelede şu ana kadar net bir pozisyon yok.

11' Sol kanattan gelen ortada Alvarez kafa topuna çıktı ancak rakibine faul yapınca hakem serbest vuruşa hükmetti.

9' Kayserispor net bir atağa çıkmak üzereyken faulle durduruldu.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.

