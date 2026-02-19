CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Nottingham Forest | CANLI ANLATIM: UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off Turu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk ediyor.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabaka 20.45'te başladı. Mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalıyor. Scharer'in yardımcılıklarını ise Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapıyor. Mücadele, TRT 1 ve tabii'den canlı yayınlanıyor.

11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Kante, Talisca, Asensio, Kerem, Cherif.

Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenković, Murillo, Williams; Anderson, Sangaré, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus.

CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 0-1 Nottingham Forest

21' GOL | Orta alanda Asensio'nun topu kapan Murillo, ceza yayına kadar topu sürdü. Ceza yayının biraz solundan sol ayağıyla şutunu çıkartan Murillo, uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu.

18' Temsilcimiz Fenerbahçe'nin kazandığı korner sonrasında Asensio topun başına geçti. Yaptığı ortada Mert Müldür'ün kafa vuruşu üstten auta çıktı.

16' Nottingham Forest, maçta ki 3. kornerini kullandı. Pozisyonun devamında Hudson-Odoi'nin denemesi üstten dışarı çıktı.

12' Gibs-White'ın kullandığı serbest vuruş doğrudan dışarı çıktı.

9' Temsilcimiz Fenerbahçe'de Skriniar, Hudson-Odoi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Forest sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

2' Nottingham Forest sol kanattan korner kazandı. Kullanılan korner sonrasında Talisca topu uzaklaştırdı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.