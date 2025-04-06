CANLI YAYIN: Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 30. hafta mücadelesi

Yayınlanma: 06.04.2025 - 18:04

Güncelleme: 06.04.2025 - 19:39

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Karşılaşmada Bersan Duran ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapıyor. Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR hakemi ise Polonyalı Daniel Stefanski.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Skriniar, Djiku, Mert, Amrabat, Fred, Szymanski, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko

Trabzonspor: Uğurcan, Savic, Okay, Arif, Malheiro, Mendy, Lundstram, Mustafa, Zubkov, Draguş, Banza

Canlı | Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor

36' Fenerbahçe'de Szymanski'nin ortası üst direkten oyun alanına döndü.

29' Trabzonspor'da Simon Banza'nın kafa vuruşu direkten döndü.

18' SARI KART | Fenerbahçe'de Amrabat sarı kart gördü.

13' SARI KART | Trabzonspor'da Malheiro sarı kart gördü.

7' SARI KART | Fenerbahçe'de Djiku sarı kart gördü.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.