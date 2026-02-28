CANLI YAYIN: Galatasaray - Alanyaspor | CANLI ANLATIM: Trednyol Süper Lig 24. hafta karşılaşması

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

RAMS Park'ta oynanan maç, saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor. Mücadelede VAR hakemi olarak Halil Umut Meler görev yapıyor.

11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Singo, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Sane, Lang, Osimhen.

Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Ümit, Ruan, Makouta, Janvier, Meschack, Ui-Jo, Mounie.

CANLI ANLATIM | Galatasaray 0-0 Alanyaspor

23' GOL İPTAL | Galatasaray'ın Sacha Boey ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi.

22' GOL | Galatasaray kalabalık Alanyaspor savunması arasında paslaşmalar sonrası Sacha Boey'le golü buldu.

13' Sol kanattan açılan ortaya Mounie'den rövanşta denemesi Uğurcan için rahat bir top oldu.

12' Barış Alper'in ceza sahasına indirdiği topa kaleci Victor açılarak Osimhen'den önce müdahale etti.

10' Meschack ceza sahası dışından şut çekti ancak zayıf ve etkisiz kalan şut Uğurcan'ın kucağına gitti.

8' KAÇTI! Ruan'ın ceza sahasına soktuğu topa Jo şut denedi ama top yan ağlarda kaldı.

5' KAÇTI! Barış Alper zor pozisyonda topu yakalayarak içeri çevirdi Torreira topu Osimhen'e verdi. Osimhen topukla vurdu ancak kaleci buna hazırlıklıydı.

4' Galatasaray sağ kanattan Boey ve Sane iş birliğiyle orta denemesi yaptı ancak top Alanyasporlu futbolcuların araya girmesiyle taca çıktı.

2' Maçın ilk atağı Alanyaspor'dan geldi. Sol kanattan içeriye çevrilen ortaya Galatasaray stoperleri araya girerek topu kaptı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.