CANLI YAYIN: Galatasaray 1-0 Beşiktaş CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 10. hafta

Yayınlanma: 28.10.2024 - 19:04

Güncelleme: 28.10.2024 - 20:39

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşılaşıyor.

RAMS Park'ta oynanan derbi, saat 20.00'de başladı. Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstleniyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Roland Sallai, Mauro Icardi, Victor Osimhen.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Masuaku, Emirhan, Uduokhai, Svensson, Ndour, Gedson, Rafa, Semih, Joao Mario, Immobile.

Canlı | Galatasaray 1-0 Beşiktaş

36' Galatasaray'da Kaan Ayhan sarı kart gördü.

33' Galatsaray'da Barış, sol kanattan topu sürerek ceza sahasına ortalamak istedi fakat Svensson araya girdi ve top taca çıktı.

29' Beşiktaş'ta Rafa Silva, Galatasaray yarı alanın sağında Davinson'un müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler devam kararı verdi.

27' Galatasaray'da Icardi, Beşiktaş kalesine doğru topu sürerek ceza sahasına girdi. Uduokhai'nin müdahalesiyle top auta çıktı. Pozisyonun ardından Icardi hakem Arda Kardeşlere penaltı itirazlarında bulundu.

25' Mücadelenin bu dakiasına kadar Galatasaray 6 şut, Beşiktaş ise 1 şut çekti.

24' Kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Icardı topu kafayla karşıladı ardından top sol kanattan taca çıktı.

23' Beşiktaş'ta Masuaku, Galatasaray ceza sahasının sol tarafında Sallai'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler faul kararı verdi.

22' Galatasaray'da Davinson Sanchez, Beşiktaş yarı alanınnda Joao Mario'ya faul yaptı.

20' Orta sahada top Sallai'nin eline çarptı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

19' Beşiktaş, mücadelenin bu dakiiklarında Galatasaray'a ön alan baskısı yapıyor.

16' Beşiktaş'ta Immobile, Davinson Sanchez'in müdahalesiyle Galatasaray yarı alanının sol tarafında yerde kaldı.

15' Galatasaray'da Gabriel Sara, yayın sağından şutunu çekti. Savunmada Ndour'a çarpan top kornere gitti.

14' Galatasaray Icardı'nın yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaş yarı alanının sağından serbest vuruş kazandı. Kullanılan serbest vuurşta Gabriel Sara'nın ceza sahasına açtığı ortada penaltı noktasında bulunan Davinson Sanchez kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

13' GOL | Davinson Sanchez Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

7' Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Osimhen, ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ersin topu kontrol etti.

6' Galatasaray'da Sallai, sağ kanattan arka direkte bulunan Yunus Akgün'e orta açtı. Yunus'un sol ayak üstüyle vuruşunda kaleci Ersin topu kurtardı. Galatasaray sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

4' Beşiktaş'ta Rafa Silva kendi yarı alannının sağında Barış Alper'e harika bir vücut çalımı attı sonrasında sağ kanatta bulunan Joao Mario'ya pasını verdi. Joao Mario ceza sahasına yerden ortaladı. 6 pasın solunda topla buluşan Semih dar alandan şutunu çekti fakat top yan ağlarda kaldı.

2' Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, orta alanda Sallai'ye faul yaptı. Galatasaray serbest vuruş kullancak.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.