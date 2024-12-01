CANLI YAYIN: Galatasaray - Eyüpspor CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 14. hafta mücadelesi
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında kendi sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Saat 19:00'da başlayacak maça dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.
RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.
Çıktığı 12 müsabakada 11 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 12. haftalar itibarıyla Süper Lig tarihinde en iyi sezon başlangıcı rekorunu kırdı. Galatasaray, topladığı 34 puanla haftaya zirvede girdi.
Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de teknik direktör Arda Turan yönetiminde iyi bir performans sergileyen Eyüpspor ise 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Eflatun-sarılı takım, elde ettiği 22 puanla 4. sırada yer aldı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Metehan, Sanchez, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Mertens, Osimhen
Eyüpspor: Berke, Dubois, Dorukhan, Claro, Caner, Taşkın, Emre, Tayfur, Halil, Bruno, Thiam
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