Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam oynanacak olan Galatasaray - Kasımpaşa maçının video yardım hakemi (VAR) açıklandı.

Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2024 - 12:34

Galatasaray'ın bu akşam saat 19.00'da RAMS Park'ta Kasımpaşa ile oynayacağı ve Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği Süper Lig karşılaşmasında TFF VAR merkezinde hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Müsabakada asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak ise Mustafa Savranlar yer alacak.

Günün diğer maçlarının VAR hakemleri ise şöyle:

16.00 Samsunspor - Göztepe: Zorbay Küçük

19.00 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk


Etiketler: #galatasaray #kasımpaşa #var

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