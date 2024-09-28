Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam oynanacak olan Galatasaray - Kasımpaşa maçının video yardım hakemi (VAR) açıklandı.
Galatasaray'ın bu akşam saat 19.00'da RAMS Park'ta Kasımpaşa ile oynayacağı ve Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği Süper Lig karşılaşmasında TFF VAR merkezinde hakem Ali Şansalan görev yapacak.
Müsabakada asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak ise Mustafa Savranlar yer alacak.
Günün diğer maçlarının VAR hakemleri ise şöyle:
16.00 Samsunspor - Göztepe: Zorbay Küçük
19.00 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
Etiketler: #galatasaray #kasımpaşa #var
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