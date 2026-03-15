CANLI YAYIN: Gençlerbirliği 0-0 Beşiktaş | CANLI ANLATIM: Süper Lig 26. hafta mücadelesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Natura Dünyası Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele, saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalıyor.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru, Koita, Franco, Göktan, Metehan, Niang.
Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Djalo, Agbadou, Murillo, Asllani, Ndidi, Olaitan, Orkun, Cerny, Hyeon-gyu Oh.
Canlı | Gençlerbirliği 0-0 Beşiktaş
24' Cerny'in savunma arkasın pasında Asllani topu aldı ama orta açacak veya pas verecek boşluk bulamadı.
22' Agbadou'nun hatasında top ayağından açıldı ama Gençlerbirliği futbolcusu istediği gibi alamadı topu.
17' KIRMIZI KART | Djalo'ya müdahale eden Koita, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.
9' Olaitan'ın savunma arkasına pas denemesinde savunma başarılı şekilde müdahale ederek kornere gönderdi.
5' Ndidi kaleye oldukça uzaktan bir şut denedi ancak top Gençlerbirliği savunmasına çarparak geri döndü.
4' Gençlerbirliği'nin ön alanda baskıyla topu kaparak bulduğu fırsatta Ersin müdahale etti.
1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.