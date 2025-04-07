CANLI YAYIN: Kasımpaşa - Beşiktaş CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 30. hafta mücadelesi
Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Saat 20:00'de başlayacak karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda İspanyol hakem Javier Iglesias, AVAR'da ise Deniz Caner Özaral oturacak.
BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ ÜÇÜNCÜ SIRA
Ligde son olarak derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, üçüncü sıradaki Reeder Samsunspor'un mağlup olduğu haftada Kasımpaşa'yı yenerek Avrupa kupalarına katılım için iddiasını devam ettirmek istiyor. Karadeniz temsilcisi, 4 puan farkla üçüncü sırada yer alıyor.
Süper Lig'de çıktığı 27 mücadelede 13 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi.
BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI
Kalan iç saha maçları: Başakşehir, Hatayspor, Adana Demirspor, Rizespor.
Deplasman maçları: Kasımpaşa, Göztepe, Fenerbahçe, Alanyaspor, Bodrum FK.
KASIMPAŞA'NIN SON DURUMU
Kasımpaşa, ligde 11 kez ile en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkati çekiyor. Lacivert-beyazlılar, oynadığı 28 müsabakada 9 galibiyet, 8 de yenilgi yaşarken, 38 puan topladı.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Andreas, Kamil, Opoku, Yasin, Jhon, Hajradinovic, Aytaç, Mortadha, Kevin, Can Keleş, Fall.
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Chamberlain, Gedson Fernandes, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Immobile
Spor Haberleri
- Kasımpaşa'da ilk 11'ler belli oldu!
- Fenerbahçe ile İtalyanlar arasında sürpriz anlaşma!
- Yüksel Yıldırım'dan dikkat çeken paylaşım!
- Markus Gisdol'den Beşiktaş itirafı
- Victor Osimhen kariyer rekoruna gidiyor!
- Devler Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor!
- Sabri Sarıoğlu'ndan iddialara cevap!
- 5 Grammy Ödüllü The Swingles İstanbul'da konser verecek
- Premier Lig ekibinden Berke Özer bombası!
- Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya Osayi sorusu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'in A takımı belli oldu!
- Bakan Tunç'u sinirlendiren 'Trump' sorusu
- 12 milyar Avro’ya KKTC’yi sattılar
- İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
- Süleyman Soylu, Özgür Özel'i hedef aldı!
- DEM Parti'den çok sert 'silah bırakma' çıkışı
- 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna net yanıt
- 2 Nisan boykotunun etkisi belli oldu!
- Kılıçdaroğlu 'kurultay sonrası' sessizliğini bozdu
- 'Asıl savcısına sesleniyorum' diyerek çağırdı!