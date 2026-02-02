Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.02.2026 19:03:00
Güncellenme:
CANLI YAYIN: Kocaelispor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig 20. hafta mücadelesi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak. Karşılaşma ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile mücadele edecek.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. Mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.

11'LER

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Haidara, Linetty, Show, Keita, Can, Rivas, Petkovic.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Alvarez, Guendouzi, Asensio, Talisca, Musaba, En Nesyri.

3 EKSİK

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan Archie Brown ile Levent Mercan, zorlu deplasmanda yer almayacak.

Bu isimlerin yanı sıra takımdan ayrılması gündemde olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB karşısında ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Jhon Duran'ın da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

3 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez ve Anthony Musaba, kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği maçında oynayamayacak.

Bu isimlerin yanı sıra Kocaeli deplasmanında sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak Archie Brown da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

#fenerbahçe #Kocaelispor #Trendyol Süper Lig

