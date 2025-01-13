CANLI YAYIN: Konyaspor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM 2024/2025 Trendyol Süper Lig 19. hafta karşılaşması

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadele ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Konyaspor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM 2024/2025 Trendyol Süper Lig 19. hafta karşılaşması
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2025 - 19:05

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşıyor.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı.

Direnç Tonusluoğlu'nun yönettiği mücadelede Bersan Duran ve Candaş Elbil, yardımcı hakem olarak görev yapıyor. VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturuyor.

11'LER

Konyaspor: Slowik, Oğulcan, Uğurcan, Bazoer, Guilherme, Pedrinho, Boateng, Melih, Yusuf, Prip, Kramer

Fenerbahçe: Livakovic; Mert, Djiku, Çağlar, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, En Nesyri, Dzeko

CANLI ANLATIM | Konyaspor 1-0 Fenerbahçe

1' GOL | Maçın hemen başında sağ kanattan içeri giren Kramer, Pedrinho'ya pasını verdi. Pedrinho, ceza sahası içerisinde uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.


Etiketler: #fenerbahçe #konyaspor #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Fenerbahçeli eski futbolcu Kjaer'den emeklilik kararı!

Fenerbahçeli eski futbolcu Kjaer'den emeklilik kararı!
Fenerbahçe'den çok sert Galatasaray açıklaması: 'Hediye edilen bir maç daha'

Fenerbahçe'den çok sert Galatasaray açıklaması: 'Hediye edilen bir maç daha'
Dev derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı devirdi!

Dev derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı devirdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler