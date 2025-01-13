CANLI YAYIN: Konyaspor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM 2024/2025 Trendyol Süper Lig 19. hafta karşılaşması
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadele ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşıyor.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı.
Direnç Tonusluoğlu'nun yönettiği mücadelede Bersan Duran ve Candaş Elbil, yardımcı hakem olarak görev yapıyor. VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturuyor.
11'LER
Konyaspor: Slowik, Oğulcan, Uğurcan, Bazoer, Guilherme, Pedrinho, Boateng, Melih, Yusuf, Prip, Kramer
Fenerbahçe: Livakovic; Mert, Djiku, Çağlar, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, En Nesyri, Dzeko
CANLI ANLATIM | Konyaspor 1-0 Fenerbahçe
1' GOL | Maçın hemen başında sağ kanattan içeri giren Kramer, Pedrinho'ya pasını verdi. Pedrinho, ceza sahası içerisinde uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
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