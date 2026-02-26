Cumhuriyet Gazetesi Logo
CANLI YAYIN: Nottingham Forest - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM: UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play off turu karşılaşması

CANLI YAYIN: Nottingham Forest - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM: UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play off turu karşılaşması

26.02.2026 21:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
CANLI YAYIN: Nottingham Forest - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM: UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play off turu karşılaşması

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş maçında Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak.

City Ground'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Mariani'nin yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

11'LER

Nottingham Forest: Ortega, Hutchinson, Cunha, Murillo, Morato, Williams, Dominguez, Yates, Anderson, McAtee, Lucca.

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Guendouzi, Yiğit Efe, Brown, Kante, İsmail, Nene, Kerem, Oğuz, Cherif.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 7 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Fred Rodrigues ve sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, cezaları nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bırakacak.

Öte yandan kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da statü gereği sahada yer alamayacak.

TUR İHTİMALLERİ

Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçmek için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek.

Her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de ev sahibi ekip tur atlayacak.

Müsabakanın 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması durumunda ise karşılaşma uzatmaya gidecek.

Uzatmalarda skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

İlgili Konular: #fenerbahçe #uefa avrupa ligi #nottingham forest

İlgili Haberler

UEFA Avrupa Ligi’nde sahneye çıkıyor: Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında tur peşinde!
UEFA Avrupa Ligi’nde sahneye çıkıyor: Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında tur peşinde! UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, 3-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Opet EuroLeague'de üst üste altıncı kez Final-Four'da!
Fenerbahçe Opet EuroLeague'de üst üste altıncı kez Final-Four'da! Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar EuroLeague yarı-final play-in ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Spar Girona'yı 65-58 mağlup ederek Final-Four'a çıkan ekip oldu.
Sebastian Szymanski'den dikkat çeken Fenerbahçe itirafı: 'Jose Mourinho olmasaydı...'
Sebastian Szymanski'den dikkat çeken Fenerbahçe itirafı: 'Jose Mourinho olmasaydı...' Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski dikkat çeken açıklamalarda bulundu.