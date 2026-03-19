CANLI YAYIN: Rayo Vallecano - Samsunspor | CANLI ANLATIM: UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya konuk oluyor.
Vallecas Stadı'nda saat 23.00'te başlayan maçı, Alman hakem Sascha Stegemann yönetiyor. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
11'LER
Rayo Vallecano: Batalla, Pep Chavarria, Felipe, Lejeune, Ratiu, Ciss, Lopez, Palazon, Garcia, Meyvelerden, Alemao
Samsunspor: Okan Kocuk, Yunus Emre Çift, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Holse, Mendes, Mouandilmadji, Ndiaye
CANLI ANLATIM | Rayo Vallecano 0-0 Samsunspor
1' Mücadelede ilk düdük çaldı. Başarılar Samsunspor!