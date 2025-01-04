CANLI YAYIN: Samsunspor - Trabzonspor CANLI ANLATIM - 2024 / 2025 Sezonu Trendyol Süper Lig'in 18. haftası

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Samsunspor - Trabzonspor CANLI ANLATIM - 2024 / 2025 Sezonu Trendyol Süper Lig'in 18. haftası
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2025 - 19:08

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü Reeder Samsunspor'a konuk olacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. VAR koltuğunda ise Yaşar Kemal Uğurlu oturacak. Mücadele, beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. 

İŞTE 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Yunus Emre, Soner, Bennasser, Celil, Schindler, Holse, Emre, Mouandilmadji

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Batagov, Eren, Lundstram, Ozan, Cihan, Cham, Nwakaeme, Banza


Etiketler: #samsunspor #trabzonspor #Trendyol Süper Lig #Canlı yayın
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