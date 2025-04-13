CANLI YAYIN: Sivasspor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Lig 31. hafta mücadelesi

Yayınlanma: 13.04.2025 - 18:05

Güncelleme: 13.04.2025 - 19:09

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan maç, saat 19.00'da başladı. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

Müsabakayı Yasin Kol yönetiyor. Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alman hakem Markus Schmidt oturuyor.

11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Tolga, Moutousammy, Charisis, Efkan, Bekir, Manaj.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Skriniar, Çağlar, Mert, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Maximin, Dzeko

CANLI ANLATIM | Sivasspor 0-0 Fenerbahçe

5' TEHLİKELİ ATAK! Kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Rey Manaj, kafa vuruşunu yaptı. Livakovic, sağına uzanarak topu harkika çıkardı. Sonrasında Fenerbahçe savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

4' Rey Manaj, ceza yayının gerilerinde Çağlar'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Sivasspor, serbest vuruş kullanacak.

3' Fred, orta alandan rakip kaleye hareketlenen Edin Dzeko'ya derin bir top gönderdi ancak meşin yuarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı