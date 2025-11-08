CANLI YAYIN: Trabzonspor - Alanyaspor CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig 12. hafta mücadelesi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.11.2025 16:13:00
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım anbean Cumhuriyet.com.tr'de…

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Papara Park'ta saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Rayyan, Okay, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Olaigbe, Onuachu.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Meschack, Hagi, Hwang.

CANLI ANLATIM | Trabzonspor 1-0 Alanyaspor 

22' Alanyaspor'da Maestro ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Top yandan auta gitti.

20' Alanyaspor hızlı atakla etkili geldi. Oulai'nin müdahalesiyle Alanya ekibi korner kazandı.

16' GOL |  Mustafa, sol kanattan topu getirip içeri girmesiyle Onuachu'yu gördü. Paul Onuachu müthiş bir dönüş yaparak savunmayı geçti, kaleci Ertuğrul'u mağlup edecek vuruşu yaptı. Skor 1-0 oldu.

11' Alanyaspor, Hagi ile etkili geldi. Hagi ceza sahası içinde topa vuramadı ve faul yaptı.

9' Mustafa Eskihellaç, sol kanattan topu hızlı bir şekilde taşıdı ve ceza sahası içine sert bir orta yaptı. Topa kimse dokunamadı, taç Alanyaspor'un.

7' Trabzonspor, Kazeem Olaigbe ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan genç futbolcu, kaleyi düşündü. Top çok az farkla yandan dışarı gitti.

5' Alanyaspor, ceza sahası içinde bir gol pozisyonu yakaladı. Ianis Hagi, sol çaprazdan topu sert bir şekilde çevirdi, topa kimse dokunamadı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

İlgili Konular: #trabzonspor #Alanyaspor #Trendyol Süper Lig

