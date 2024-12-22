CANLI YAYIN: Trabzonspor - Bodrum FK CANLI ANLATIM 2024/2025 Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşması

Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

CANLI YAYIN: Trabzonspor - Bodrum FK CANLI ANLATIM 2024/2025 Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşması
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2024 - 18:10

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, Ozan Ergün yönetecek. VAR koltuğunda ise Erkan Özdamar oturacak.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Ali Şahin, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan Tufan, Cihan, Cham, Nwakaeme, Banza

Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir, Celustka, Ali, Cenk, Taylan, Ribeiro, Musah Muhammed, Gökdeniz, Dimitrov, Seferi.

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov, Edin Visca ve Denis Draguş ile kart cezalısı Serdar Saatçi maçta forma giyemeyecek.


Etiketler: #trabzonspor #Bodrum FK #Trendyol Süper Lig

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