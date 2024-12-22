CANLI YAYIN: Trabzonspor - Bodrum FK CANLI ANLATIM 2024/2025 Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşması
Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek.
Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, Ozan Ergün yönetecek. VAR koltuğunda ise Erkan Özdamar oturacak.
11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Ali Şahin, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan Tufan, Cihan, Cham, Nwakaeme, Banza
Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir, Celustka, Ali, Cenk, Taylan, Ribeiro, Musah Muhammed, Gökdeniz, Dimitrov, Seferi.
TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ
Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov, Edin Visca ve Denis Draguş ile kart cezalısı Serdar Saatçi maçta forma giyemeyecek.
Etiketler: #trabzonspor #Bodrum FK #Trendyol Süper Lig
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