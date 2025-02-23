CANLI YAYIN: Trabzonspor 0-0 Gaziantep FK CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 25. hafta mücadelesi

Yayınlanma: 23.02.2025 - 18:07

Güncelleme: 23.02.2025 - 19:36

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.

Papara Park'ta oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan; Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa; Mendy, Lundstram; Zubkov, Sikan; Vişça, Banza.

Gaziantep FK: Burak; Sorescu, Bruno Viana, Arda Kızıldağ, Husic; Daubin, N'Diaye, Kozlowski, Maxim; Okereke, Halil Dervişoğlu.

Canlı | Trabzonspor 0-0 Gaziantep FK

33' Visca, sol kanatta geriye verdiği pasla topu Mustafa'yla buluşturdu. Mustafa'nın ortasında Sikan'ın penaltı noktasından kafa vuruşu, az farkla dışarıya gitti.

32' Sağ çaprazda bire bir kalan Kozlowski'nin topuna Batagov müdahale etti ve tehlikeyi önledi.

31' Zubkov'un yaklaşık 35 metreden vurduğu şut farklı şekilde auta çıktı.

28' Mendy'nin Ndiaye'ye yaptığı hareket faul. Gaziantep FK serbest vuruş kullanacak.

27' Trabzonspor kontrasında topla buluşan Visca, attığı ara pasında topu Zubkov'la buluşturdu. Zubkov, sol çaprazdan aşırtma bir şut denedi fakat top kalecide kaldı.

25' Gaziantep FK'de Ogün Özçiçek, sakatlanan Daubin yerine oyunda.

24' Sağ kanatta topla buluşan Zubkov, merkezdeki Mendy'i gördü. Seri paslarla ceza sahasına giren Trabzonspor'da ceza sahası dışından Mendy şutu çekti. Mendy'nin şutu üstten auta gitti.

15' SARI KART | Trabzonspor'da Savic sarı kart gördü.

12' Trabzonspor kontra atağı ardından kontra atağa çıkan Gaziantep FK'da defansın arkasına atılan topta Sorescu, Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Sorescu'nun şutu, Uğurcan'ın yüzüne çarpıp oyun alanına döndü.

5' Mendy'nin hareketinde Quentin Daubin yerde kaldı. Gaziantep FK serbest vuruş kullanacak.

4' Sol kanatta topla buluşan Okereke, topu dışarı çıkardı. Maxim'in vuruşunda top üstten auta gitti.

2' Maxim ile girdiği ikili mücadelede Banza yerde kaldı.

2' Arda Kızıldağ'ın hatasında ceza sahasında topu kontrol eden Banza'ya Viana engel oldu ve tehlikeyi önledi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.