CANLI YAYIN: Trabzonspor - Hatayspor CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Lig 27. haftası
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor.
Papara Park'ta oynanan karşılaşma saat 20.30'da başladı. Karşılaşmayı Alper Akarsu yönetiyor. Mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanıyor.
11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Lundstram, Batagov, Arif, Mendy, Okay, Visca, Zubkov, Danylo Sikan, Banza
Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, Calvo, Cemali, Matondo, Görkem, Abdulkadir, Bilal Boutabba, Fernandes, Aboubakar.
CANLI ANLATIM | Trabzonspor 1-1 Hatayspor
42' GOL | Zubkov.
33' Calvo, serbest vuruş öncesi ceza alanındaki itirazlarından dolayı sarı kart gördü.
30' Zubkov, orta alanın solunda Cemali'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
28' PENALTI İPTAL | Alper Akarsu, VAR'dan gelen uyarı ile monitörde pozisyonu izledikten sonra penaltıyı iptal etti.
26' PENALTI! Sikan, sol kanattan ceza sahası soluna girdi ve şutunu çekti. Kilama'nın eline çarpan top sonrası hakem Alper Akarsu penaltı noktasını işaret etti. Topun başında Simon Banza.
25' Kilama, orta alanda Sikan'a faul yaptı. Pozisyonun ardından Kilama sarı kart gördü.
22' GOL | Joelson Fernandes, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Sırtı kaleye dönük olan Görkem Sağlam, ters bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
17' Cemali, orta alandan ceza sahasına uzun bir top gönderdi ancak Trabzonspor savunması topu karşıladı.
14' Edin Vişça, ceza sahası sağından kale sahasına çevirmek istedi ancak Cemali araya girerek tehlikeyi önledi.
9' Batagov, orta alandan sağ kanattan koşu yapan Hüseyin'e uzun bir top gönderdi ancak meşin yuvarlak doğrudan dışarı çıktı.
3' Zubkov, ceza yayından sol ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.
2' Cemali, sol kanattan topu son çizgiye kadar taşıyıp ceza sahasına ortaladı. Meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'da kaldı.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
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