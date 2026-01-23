CANLI YAYIN: Trabzonspor - Kasımpaşa CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig 19. hafta mücadelesi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.01.2026 19:06:00
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Karşılaşma ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

Papara Park'ta oynanan karşılaşma saat 20.00'de başladı ve hakem Ali Yılmaz yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda Alper Çetin oturuyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Becao, Winck, Frimpong, Kerem Demirbay, Fall, Diabate, Ben Ouanes, İrfan Can Kahveci, Kubilay Kanatsızkuş.

CANLI ANLATIM | Trabzonspor 0-0 Kasımpaşa 

35' Trabzonspor'da orta alanda buluştuğu topu hızla ceza yayına doğru taşıyan Muçi sol ayağıyla kaleyi denedi, top yandan dışarı gitti.

32' Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu şiddetli itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

29' Kasımpaşa tüm hatlarıyla kendi yarı alanına çekildi. Trabzonspor kanatlardan etkili gelmeye çalışıyor.

23' Trabzonspor'da Oulai rakiplerinden sıyrıldı ve ceza sahası çizgisi üstünden yerden şutunu çekti. Top az farkla soldan auta gitti.

17' Kasımpaşa'da son çizgiye inen Winck'in içeri çevirdiği sert top, Kubilay'a gelmeden Onana uzandı ve uzaklaştırdı.

9' İrfan Can'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Trabzonspor savunması penaltı noktası üzerinden topu uzaklaştırdı.

5' Ceza sahası dışının sağ çaprazındaki ikili mücadelede Ben Ouanes, Zubkov'a faul yaptı.

3' Trabzonspor'da Olaigbe ceza sahası çizgisi üzerinden şutunu çekti. Kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

