Yayınlanma: 03.09.2023 - 22:16

Güncelleme: 03.09.2023 - 22:16

Türkiye milli voleybol takımının uzun süredir formasını terleten Vakıfbank'lı Cansu Özbay'ın kim olduğu yurttaşlar tarfından merak ediliyor. Peki, Cansu Özbay kim, kaç yaşında? Cansu Özbay hangi takımlarda oynadı?

CANSU ÖZBAY KİM?

Cansu Özbay, 17 Ekim 1996 tarihinde Nursel ve Özkan Özbay'ın çocukları olarak Urla, İzmir'de doğdu. Yeditepe Üniversitesi'nden mezun oldu. Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından Vakıfbank'ta pasör olarak oynayan Türk profesyonel voleybolcu. Daha öncesinde Göztepe, Arkas, Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor'da oynadı.

CANSU ÖZBAY HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Göztepe (2011-2012)

Arkasspor (2012-2014)

Beşiktaş (2014-2015) (ilk yarı)

Nilüfer (2014-2015) (ikinci yarı)

Beşiktaş (2015-2016)

Vakıfbank (2016-)

CANSU ÖZBAY'IN BAŞARILARI

Kulüpte kazandığı madalya ve kupalar

Türkiye Sultanlar Ligi Şampiyonluğu (2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22)

Türkiye Kupa Voley Şampiyonluğu (2017-18, 2020-21, 2021-22, 2022-23)

Türkiye Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (2017, 2021)

Türkiye Şampiyonlar Kupası İkinciliği (2018, 2019, 2020, 2022)

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu (2017-18, 2021-22, 2022-23)

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi İkinciliği (2020-21)

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonluğu (2017, 2018, 2021)

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler İkinciliği (2022)

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Üçüncülüğü (2019)

Kulüpte kazandığı bireysel ödüller

Türkiye Ligi - En İyi Pasör (2017-2018)

Türkiye Ligi - En İyi Pasör (2018-2019)

Şampiyonlar Kupası - En Değerli Oyuncu (2021)

Avrupa Şampiyonlar Ligi - En İyi Pasör (2021-2022)

Türkiye Ligi - En İyi Pasör (2021-2022)

Millî takımda kazandığı madalya ve kupalar

2013 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası - Bronz Madalya

2014 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası - Bronz Madalya

2018 Milletler Ligi - Gümüş Madalya

2018 Montreux Volley Masters - Bronz Madalya

2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası - Gümüş Madalya

2021 Milletler Ligi - Bronz Madalya

2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası - Bronz Madalya

2023 Milletler Ligi - Altın Madalya

Millî takımda bireysel ödüller

Milletler Ligi - En İyi Pasör (2018)

Montreux Volley Masters - En İyi Pasör (2018)