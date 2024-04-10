Carlo Ancelotti, Real Madrid'e turu getirecek formülü verdi

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 08:16
Carlo Ancelotti, Real Madrid'e turu getirecek formülü verdi
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Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverlere çılgın bir gece yaşatan Real Madrid-Manchester City maçının ardından İspanyol devinin hocası Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu.

 KONTRA ATAKLARIMIZ MÜTHİŞTİ

Karşılaşmayı değerlendiren Ancelotti, "Geçen sene Etihad'daki yenilgimizden çok şey öğrendik ve bu gece de sanırım bunu gösterdik. Elbette kazanmak istiyorduk ancak adil bir sonuç oldu. Oyunu iyi kontrol ettik ve ortaya koyduğumuz mücadeleden memnunum. Kontra ataklarımız müthişti" dedi.

"YÜKSEK ENERJİ" VURGUSU

Manchester City'e karşı rövanşta nasıl oynamaları gerektiğine de değinen Ancelotti, "Yüksek baskı yaptığımızda daha iyi oynadık. Enerji seviyelerimiz düştüğünde City daha iyiydi. Etihad'da da aynı tutumu sergilememiz gerekiyor. Turu geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.


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