Real Madrid'den Arda Güler kararı!
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in ameliyat olacağı öne sürüldü.
İspanya La Liga ekibi Real Madrid'in bu yaz Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
ABD merkezli The Athletic'in haberine göre, dizinden sakatlığı bulunan 18 yaşındaki genç futbolcu için ameliyat kararı alındı.
SAHALARDAN UZAK KALACAK
Real Madrid'in, Arda Güler'in sakatlığı için yapılan ayrıntılı analizlerin ardından ameliyat kararı aldığı belirtildi.
Haberde 18 yaşındaki futbolcunun yaklaşık bir buçuk ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.
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