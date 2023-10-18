Son karar başkanda... Arda Güler'e sürpriz talip!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan'ın, İspanya'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'e talip olduğu ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 17:56
Son karar başkanda... Arda Güler'e sürpriz talip!
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Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki genç yıldız Arda Güler için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Brahim Diaz'ın ayrılığı sonrası orta sahasını güçlendirmek isteyen Milan, gözünü Real Madrid'in 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'e dikti.

Haberde, Milan'ın Arda'yı kiralamak için harekete geçtiği belirtilirken, Real Madrid cephesinin de genç yıldızın daha fazla süre bulabileceği bir takımda oynaması fikri üzerinde düşündüğü belirtildi.

KARARI BAŞKAN VERECEK

Real Madrid'in gelecek adına büyük bir yatırım olarak gördüğü Arda Güler için son kararı kulüp başkanı Florentino Perez'in vereceği kaydedildi.

Sezon başından bu yana üst üste sakatlıklar yaşayan Arda Güler, henüz Real Madrid formasıyla sahaya çıkamadı.


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