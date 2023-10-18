İspanyollar duyurdu: İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
İspanyol basını, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı milli futbolcu Arda Güler'in sahalara geri dönüşü ve antrenman temposu hakkında bilgiler paylaştı.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, İspanya'da manşet olmaya devam ediyor.
Arda Güler'in takım antrenmanlarına başlamasının ardından geri dönüş takvimi ve fiziksel sorunu, İspanya merkezli AS gazetesi tarafından manşettten duyuruldu.
SEVILLA MAÇINDA OYNAYAMAZ
AS'tan Manu de Juan'ın haberine göre, pazartesi günü takım antrenmanlarına başlayan Arda Güler, takımla aynı tempoda çalışmalara devam etti. Ancak haberde, Arda'nın cumartesi günü oynanacak Sevilla karşılaşmasında oynamasının mümkün olmadığı belirtildi.
FİZİKSEL OLARAK GELİŞMESİ LAZIM
Carlo Ancelotti, fizik ve kondisyon antrenörü Antonio Pintus ile birlikte Arda Güler'in dönüş takvimini belirledi. Arda Güler'e Rodrygo'ya hazırlanan özel fizik antrenmanları uygulanacak. Milli futbolcunun, fizik kondisyonunu ve gücünü kazandığında ise sahalara geri döneceği ifade edildi.
Haberde, Carlo Ancelotti ve Antonio Pintus'un ilk günden beri Arda Güler'in fizik olarak yetersiz olduğu ancak yeteneklerine zarar vermeden gelişimini artırma çalışmaları yapıldığı belirtildi. Arda'nın yaşadığı iki sakatlığın bu gelişim sürecine zarar verdiği ancak şu an hızlı bir şekilde gelişim sağlandığına vurgu yapıldı.
KASIM AYINDA DÖNECEK
Haberde Antonio Pintus'un Arda Güler'in fizik gelişimine ayrıca eğildiği ve Arda Güler'in kasım ayında sahalarda olacağı belirtildi.
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