İlk kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor: Arda Güler'den maç günü paylaşımı!
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'den maç günü paylaşımı geldi. Milli oyuncu, Real Madrid-Mallorca maçının kadrosunda yer alıyor.
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi Real Madrid'e 20+10 milyon Euro karşılığında sattığı Arda Güler, İspanyol deviyle ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Art arda yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle bir türlü forma şansı bulamayan Arda Güler, La Liga'da Real Madrid'in bu akşam konuk edeceği Mallorca maçının kadrosunda yer aldı.
MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI
Milli futbolcu sosyal medya hesabından maç günü paylaşımı yaptı.
Arda Güler'in paylaşımı şöyle:
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