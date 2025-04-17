Carlo Ancelotti'den geleceği hakkında flaş açıklama!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e mağlup olarak turnuvaya çeyrek finalde veda eden Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, eflatun-beyazlı ekipteki geleceği hakkında konuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, 3-0'ın rövanşında Arsenal'e 2-1 kaybetti.
Maçın ardından Real Madrid Teknik Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu.
"GELECEĞİMİ BİLMEK İSTEMİYORUM"
Ancelotti, "Gelecek sezon nerede olacağımı bilmiyorum, bilmek de istemiyorum" dedi.
"DEĞİŞİKLİK KARARINA SAYGI DUYARIM"
İtalyan teknik adam, "Futbolda mutlu ve üzgün iki bölüm var. Bugün üzüldük, mutlu olmaya alışmıştık. Sezon sürüyor, henüz bir şey bitmedi. Kulüpler Dünya Kupası'nda takımın başında olacak mıyım? Şu an bununla ilgili konuşamam. Kulüp değişiklik kararı alırsa buna saygı duyarım ve teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #carlo ancelotti #real madrid #uefa şampiyonlar ligi
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