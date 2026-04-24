Carlos Alcaraz'dan flaş Roland Garros kararı: Sakatlığı nedeniyle...

24.04.2026 19:34:00
Roland Garros'ta son iki yılın şampiyonu Carlos Alcaraz, bilek sakatlığı nedeniyle Roland Garros 2026'da yer almayacağını açıkladı.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) son 2 yılın şampiyonu İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, devam eden bilek sakatlığı nedeniyle bu yılki turnuvayı kaçıracağını duyurdu. 

Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol tenisçi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan testlerin sonuçlarının ardından en ihtiyatlı olanın temkinli davranmak ve Roma ile Roland Garros'a katılmamak olduğuna karar verdik. Durumu değerlendirdikten sonra kortlara ne zaman döneceğimize karar vereceğiz. Benim için karmaşık bir an ama buradan daha güçlü çıkacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.

2026 Fransa Açık, 24 Mayıs Pazar günü başlayıp 7 Haziran Pazar günü sona erecek.

Alcaraz, geçen hafta Barcelona Açık'ta sağ bileğinden sakatlanmasının ardından turnuvadan çekilmişti.

Dünya sıralamasında 67. basamağa yükseldi: Zeynep Sönmez'den kariyer rekoru Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA dünya sıralamasında 67. sıraya yükselerek kariyerinin en iyi derecesine ulaştı.
Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda 3. tura yükseldi İspanya'nın başkenti Madrid'de devam eden Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın 2. turunda İspanyol Cristina Bucsa'yı setlerde 2-1 yenen milli tenisçi Zeynep Sönmez, 3. tura yükseldi.
Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta 2. tura yükseldi Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Zeynep Sönmez, Carlota Martinez Cirez'i 2-0 mağlup etti ve adını 2. tura yazdırdı.