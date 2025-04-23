Carlos Cuesta, 50 gün sonra geri döndü!

Yayınlanma: 23.04.2025 - 09:18

Güncelleme: 23.04.2025 - 09:18

Ara transfer döneminde alınan, ancak 2 Mart'ta oynanan Kasımpaşa mücadelesinde yaptırdığı penaltı ile üzeri çizilen Carlos Cuesta, Konyaspor karşısında formasına kavuştu.

Karşılaşmanın 59. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna dahil olan Kolombiyalı oyuncu, 50 gün sonra sahaya adımı attı ve vatandaşı Sanchez'le birlikte ter döktü.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maça çıkan Cuesta, toplamda 386 dakika süre buldu.