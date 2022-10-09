Iker Casillas'tan olay yaratacak paylaşım: 'Eşcinselim'
Eski futbolcular Iker Casillas ile Carlos Puyol, sosyal medya hesaplarından olay yaratacak bir paylaşımda bulundu. Casillas, eşcinsel olduğunu açıklarken Puyol, efsane futbolcuya destek verdi.
İspanya'nın ve Real Madrid'in eski kalecilerinden Iker Casillas, Twitter hesabından flaş bir itirafta bulundu. Eşcinsel olduğunu söyleyen Iker Casillas'ın bu paylaşımın bir ironi olduğu öne sürüldü. Daha sonra efsane kaleci, bu paylaşımını sildi.
NELER YAŞANDI?
Eşcinsel olduğunu açıklayan Casillas, "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim" ifadelerini kullandı. Casillas'ın paylaşımına yorum yapan Barcelona'nın eski kaptanlarından Carles Puyol ise "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker" diyerek çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Uzun yıllar Real Madrid'in ve Barcelona'nın kaptanlığını yapan Iker Casillas ve Carles Puyol, İspanya Milli Takımı'nda birlikte forma giydi. 41 yaşındaki eski kaleci Casillas, 2015'ten 2021'e kadar gazeteci Sara Carbonero ile evliydi. Çiftin Lucas ve Martín'e isminde iki oğlu bulunuyor.
Öte yandan Real Madrid, eşcinsel olduğunu açıklayan Iker Casillas'ı takip etmeyi bıraktı.
İRONİ İDDİASI
İspanyol basınından AS Gazetesi ise Iker Casillas'ın hakkında çıkan aşk dedikodularını sonlandırmak amacıyla ironi yaptığı ve 'yalan haberleri' sonlandırmak istediği için böyle bir paylaşımda bulunduğunu öne sürdü.
TWEET'İ SİLDİ!
Iker Casillas'ın bu paylaşımı, tüm dünyada gündem olurken, sosyal medyada ise bir anda en çok konuşulan isim oldu. Olayın manşetlere taşınmasının ardından Iker Casillas geri adım attı. Paylaşımdan kısa bir süre sonra Iker Casillas, tweetini sildi. Carles Puyol da daha sonra tweetini kaldırdı.
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