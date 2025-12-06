Konya'da kazanan çıkmadı: Konyaspor 1-1 Çaykur Rizespor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.12.2025 19:08:00
Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında Tümosan Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Rizespor 45+2'de Samet Akaydin ile ilk yarıyı önde kapattı. Konyaspor 66. dakikada Umut Nayir'in penaltı golüye maçın skorunu belirledi. Konyaspor'daki görevinden 3 Kasım tarihinde ayrılan Recep Uçar 1 ay sonra eski takımına konuk oldu.

Bu sonucun ardından Konyaspor 16 puan olurken, Rizespor 15 puan oldu.

Süper Lig'in bir sonraki maçında Konyaspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Kayserispor, Eyüpspor'u konuk edecek.

