Spor yazarları Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi: 'Trabzon'da bir Zubkov gerçeği var'
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Rizespor'u 2-0 mağlup etti Spor yazarları, Trabzonspor - Rizespor maçını değerlendirdi.
"FARKI ORTADAYDI"
İskender Günen: "Zubkov oyunuyla takıma en fazla katkı yapan futbolcu. Bu maçta üzerinde durulması gereken bir değer de orta sahaydı. Her zaman belirttiğimiz gibi orta alan oyundaki en önemli bölge. Mendy ve Lundstram yoktu. Buna rağmen ilk 11'de şans bulan Folcarelli, aldığı her topu öne çabuk oynama düşüncesiyle dünkü maçta Trabzonspor'u çok verimli kıldı. Sonuç; beklenen, arzu edilen 3 puandı. Şu an Trabzonspor'un kendisinden beklenilen, arzu edilen oyunu ortaya koyması kolay değil. Çünkü konumu kendi gerçeğine ve tarihine yakışmıyor. Fakat bu maçtan alınan 3 puandan sonra hedefin, Avrupa kupalarına katılabilmek adına mutlak Ziraat Türkiye Kupası odaklı olması gerekiyor." (Sabah)
"TRABZON'DA BİR ZUBKOV GERÇEĞİ VAR"
Koray Durkal: "Trabzonspor’un artılarını eksilerini mutlaka konuşuruz ancak Zubkov gerçeğini konuşmadan olmaz. Trabzon’a gelir gelmez hem adaptasyon olarak hem de oyun olarak bu kadar kısa sürede katkı vermesi gelecek sezon adına en önemli artılardan biri. Nitekim dün Rize’de de maçı ilk 20 dakikalık bölümde attığı gollerle bitiren oyuncu oldu." (Hürriyet)
"O NE HIZ MUSTAFA"
Aksal Yavuz: "Bordo-mavililerin bulduğu ilk gol, Draguş, Malheiro ve Zubkov yardımlaşmasının ürünüydü tamam da, çiçeği burnunda Mustafa’nın kendi yarı alanından kanatlanıp, dört Çaykur Rizesporlunun arasından geçerek, rakip ceza sahasına yaptığı hıza, koşusuna ne demeli?
Ben size bir şey diyeyim mi; Trabzonspor’un ele avuca sığmayan sol beki Mustafa, o hızı otobanda yapmış olsaydı, trafik ekipleri tepe lambalarını yakarak, anons patlatarak peşine takılırdı! Yakaladığında ‘Arkadaşım radara girdin, bu ne sürat, canına kastın mı var?’ diye sorardı!
Hakkını teslim edelim Zubkov’un, beklerden gelen ikramların hakkını verdi hani, attığı iki gol de anzer balı kıvamında idi! Kısaca zor günlerden geçen Trabzonspor’un ve bu sezon gülmeye hasret Trabzonsporluların yüzünü güldürmeye devam ediyor Ukraynalı oyuncu.
Uzun zamandır bu kadar etkili, ne yaptığını bilen, kanatları devreye sokan ve pozisyona giren, aynı zamanda rakibe pozisyon vermeyen bir Trabzonspor izlememiştik." (Milliyet)
"TRABZONSPOR İÇİN LİG BİTTİ, HEDEF KUPA"
Cemal Ersen: "Fatih Tekke bu takımın başına daha önce gelseydi eminim Trabzonspor ligde çok daha farklı bir konumda olurdu. Eğitim yılının son çeyreğinde Trabzonspor'u devralan nöbetçi öğretmen gibi. Dolayısıyla okullar açılırken bu sınıfın başına geçseydi, takımın hal ve gidiş notu daha yüksek olabilirdi.
Fatih Tekke'nin kısa sürede katkısı ne diye sorarsanız; koşan, yardımlaşan, mücadele eden, her hafta öz güvenini kazanan, oyuncu grubuna adalet duygusunu yerleştirmeye çalışan bir karakter diyebilirim.
Trabzonspor açısından lig bitti, sezon bitmedi. Yitirilen onca hedeften sonra Ziraat Türkiye Kupasına daha iddialı sarılabilmek ve taraftardan özür dileyebilmek adına bir fırsat var." (Milliyet)
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