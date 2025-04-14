Spor yazarları Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi: 'Trabzon'da bir Zubkov gerçeği var'

"O NE HIZ MUSTAFA"

Aksal Yavuz: "Bordo-mavililerin bulduğu ilk gol, Draguş, Malheiro ve Zubkov yardımlaşmasının ürünüydü tamam da, çiçeği burnunda Mustafa’nın kendi yarı alanından kanatlanıp, dört Çaykur Rizesporlunun arasından geçerek, rakip ceza sahasına yaptığı hıza, koşusuna ne demeli?

Ben size bir şey diyeyim mi; Trabzonspor’un ele avuca sığmayan sol beki Mustafa, o hızı otobanda yapmış olsaydı, trafik ekipleri tepe lambalarını yakarak, anons patlatarak peşine takılırdı! Yakaladığında ‘Arkadaşım radara girdin, bu ne sürat, canına kastın mı var?’ diye sorardı!

Hakkını teslim edelim Zubkov’un, beklerden gelen ikramların hakkını verdi hani, attığı iki gol de anzer balı kıvamında idi! Kısaca zor günlerden geçen Trabzonspor’un ve bu sezon gülmeye hasret Trabzonsporluların yüzünü güldürmeye devam ediyor Ukraynalı oyuncu.

Uzun zamandır bu kadar etkili, ne yaptığını bilen, kanatları devreye sokan ve pozisyona giren, aynı zamanda rakibe pozisyon vermeyen bir Trabzonspor izlememiştik." (Milliyet)