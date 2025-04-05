Rize'de kazanan çıkmadı! Çaykur Rizespor 1-1 Sivasspor
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanna maçta Rizespor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Rizespor, 70. dakikada Berkay Özcan'ın penaltıdan kaydettiği vuruşla 1-0 öne geçti.
Etkinliğini artıran Sivasspor, 84. Veljko Simic ile eşitliği yakaladı ve maçta başka gol sesi çıkmadı.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla Sivasspor Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı 4 maçta 3. kez puan sevinci yaşadı (2G 1B 1M) ve 31 puan toplayarak maç fazlasıyla küme düşme potasının bir basamak üstüne yükseldi.
Çaykur Rizespor ise ligde çıktığı son 3 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı ve 34 puanla 13. sırada bulunuyor.
BERKAY ÖZCAN'DAN İLK GOL
Berkay Özcan, Sivasspor ağlarına attığı golle Çaykur Rizespor kariyerindeki ilk golünü kaydetti.
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