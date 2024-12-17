Çaykur Rizespor, 6 golle turladı!

Yayınlanma: 17.12.2024 - 20:02

Güncelleme: 17.12.2024 - 20:02

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Çaykur Rizespor, TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor ile karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta Çaykur Rizespor, Vanspor'u 6-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri Vaclav Jurecka, Emrecan Bulut, Altin Zeqiri (2) ve Dal Varesanovic (2) kaydetti.

Mücadelede Ç.Rizespor forması giyen Ali Sowe penaltı kaçırdı.

Bu sonucun ardından Ç.Rizespor, Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı. Vanspor ise kupadan elenmiş oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.