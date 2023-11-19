Çaykur Rizespor, Dinamo Batumi'yi 3 golle geçti
Çaykur Rizespor, hazırlık karşılaşmasında karşılaştığı Dinamo Batumi'yi 3-2 mağlup etti.
Çaykur Rizespor, hazırlık karşılaşmasında Gürcistan ekibi Dinamo Batumi ile karşılaştı.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Çaykur Rizespor 3-2 kazandı.
Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golleri Oscar Pinchi, Casper Hojer ve Sinan Osmanoğlu kaydetti.
Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor, 26 Kasım'da Antalyaspor deplasmanına gidecek.
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