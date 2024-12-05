İspanya basını duyurdu: Fenerbahçe, yıldız forvet için harekete geçti!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen Brezilyalı yıldız Roberto Firmino için harekete geçtiği iddia edildi.

İspanya basını duyurdu: Fenerbahçe, yıldız forvet için harekete geçti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2024 - 14:30

Jose Mourinho yönetiminde sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

İspanyol basınından Fichajes'ın haberine göre; Fenerbahçe, Roberto Firmino'ya talip oldu. Avrupa'ya dönüş hedefinde olan Firmino'nun hücumda kalite ve liderlik arayan takımlar için ilgi çekici bir seçenek olduğu vurgulandı.

Roberto Firmino

MOURINHO'NUN PLANLARINA UYUYOR

Haberde Fenerbahçe'nin kadrosunu güçlendirmek için ünlü bir forvet aradığı ve Firmino'nun, Jose Mourinho'nun planlarına mükemmel bir şekilde uyduğu kaydedildi. Mourinho'nun Firmino'yu hücuma liderlik edecek ideal profil olarak gördüğü aktarıldı.

Brezilyalı futbolcunun deneyimi ve yeteneğinin Mourinho'yu cezbettiği, bu transferin Fenerbahçe'yi yeni bir rekabetçi seviyeye taşıyacağı haber detayında yer aldı.

90 MİLYON EURO DEĞERİ GÖRDÜ

3 yıldır Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Roberto Firmino'nun piyasa değeri 2019 yılında 90 milyon Euro seviyesini görmüştü.


Etiketler: #fenerbahçe #Roberto Firmino #transfer

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