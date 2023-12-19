Cedevita Olimpija - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş Emlakjet, EuroCup A Grubu 12. haftasında deplasmanda Cedevita Olimpija ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup A Grubu 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija ile karşı karşıya gelecek.
OLİMPİJA - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Arena Stozice'de oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.
OLİMPİJA - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.
Grupta şu ana kadar oynadığı 11 karşılaşmadan 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, dördüncü sırada bulunuyor.
Oynadığı 11 maçta henüz galibiyeti bulunmayan Cedevita Olimpija ise son sırada yer alıyor.
İki ekip grup maçlarının üçüncü haftasında İstanbul'da karşılaşmış ve Beşiktaş Emlakjet, rakibini 73-66 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
- 'Bu bir operasyon'
- AKP'li isim engelletti, mahkeme sansürü kaldırdı!
- 'Erdoğan bu Bakan'ı görevden almazsan...'
- 'Bu isim gizlenmeye devam ederse...'
- Japon deprem uzmanı o kent için alarm verdi
- Canlı yayın katliamının görüntüleri ortaya çıktı!
- 'Sosyal çürüme' yanıtı gündem oldu
- Gümüşhane ve Erzincan'da peş peşe deprem!
- Bakanlıktan ‘zorunlu’ fiyat listesi kararı!