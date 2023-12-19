Cedevita Olimpija - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet, EuroCup A Grubu 12. haftasında deplasmanda Cedevita Olimpija ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 09:50
Cedevita Olimpija - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup A Grubu 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija ile karşı karşıya gelecek.

OLİMPİJA - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Arena Stozice'de oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

OLİMPİJA - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.

Grupta şu ana kadar oynadığı 11 karşılaşmadan 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, dördüncü sırada bulunuyor.

Oynadığı 11 maçta henüz galibiyeti bulunmayan Cedevita Olimpija ise son sırada yer alıyor.

İki ekip grup maçlarının üçüncü haftasında İstanbul'da karşılaşmış ve Beşiktaş Emlakjet, rakibini 73-66 mağlup etmişti.


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