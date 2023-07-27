Cedi Osman ve Alperen Şengün'den milli takım kararı!

Yayınlanma: 27.07.2023 - 15:55

Güncelleme: 27.07.2023 - 15:55

Türkiye'nin ev sahipliğinde 12-20 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, kamp için İtalya'ya gitti.

Ancak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Cedi Osman ve Alperen Şengün, kampa katılmak istememeleri tartışmalara neden oldu.

SADECE RESMİ MAÇLARDA FORMA GİYMEK İSTEDİ

Hürriyet'in haberine göre, NBA sezonunda yorucu bir dönem geçiren Cedi Osman, dinlenme ihtiyacını gerekçe göstererek kamptan affını istedi.

Houston Rockets formasıyla mücadele eden Alperen Şengün ise kampa ve hazırlık maçlarına gelmeden yalnızca resmi maçlarda forma giyme talebinde bulunurken federasyonun bu isteği reddettiği belirtildi.

MİLLİ TAKIMA GELMEYECEĞİNİ İLETTİ

Ayrıca Aday kadroya davet edilen devşirme oyunculardan Scottie Wilbekin de milli takıma gelmeyeceğini belirtti.

Bir diğer yıldız isim Shane Larkin ise kadroya katılmasına rağmen sakatlık problemi nedeniyle eleme maçlarında forma giyemeyecek.

12 Dev Adam, FIBA Olimpiyat Ön Elemeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda (12 Ağustos), Bulgaristan (13 Ağustos) ve Ukrayna (15 Ağustos) ile karşılaşacak.