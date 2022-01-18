Cedi'nin takımı Cavaliers, NBA'de art arda 5. galibiyetini aldı

18 Ocak 2022 Salı, 10:15

NBA'e 12 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımları arasındaki mücadelede Brooklyn Nets'i yenen Cleveland Cavaliers, arka arkaya 5. galibiyetini elde etti.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği ev sahibi Cavaliers'ta Darius Garland 22 sayı, 12 asist, 6 ribaunt, Jarrett Allen da 14 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Kenardan oyuna giren Cedi Osman ise 7 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik katkıda bulundu.

Nets cephesinde Kyrie Irving'in 27 sayı, 9 asist, 7 ribaunt ve James Harden'ın 22 sayı, 10 asist, 7 ribauntluk performansları galibiyete yetmedi.

Öte yandan Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın 117-98 yenildiği Washington Wizards deplasmanında 6 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, 2 top çalmayla oynadı.

LİDER SUNS, BOOKER'IN 48 SAYISIYLA SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Phoenix Suns, konuk olduğu San Antonio Spurs'ü 121-107 yenerek serisini 4 maça çıkardı.

Suns'ın all-star oyun kurucusu Devin Booker, 48 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Bismack Biyombo 17 sayı, 14 ribaunt, Chris Paul de 15 sayı, 12 asistle "double double" yaptı.

Spurs'te Jakob Poeltl 23 sayı, 14 ribaunt, Dejounte Murray 18 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.

GRİZZLİES VE MAVERİCKS KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Memphis Grizzlies, konuk ettiği Chicago Bulls'u 119-106, Dallas Mavericks de sahasında Oklahoma City Thunder'ı 104-102 yenerek son 10 maçta 9. galibiyetlerini aldı.

Grizzlies'i galibiyete, 25'er sayı kaydeden Ja Morant ve Desmond Bane taşıdı.

Mavericks'in all-star oyun kurucusu Luka Doncic, 20 sayı, 12 asist, 11 ribauntla kariyerinin 41'inci "triple double"ına imza attı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Boston Celtics - New Orleans Pelicans: 104 - 92

New York Knicks - Charlotte Hornets: 87 - 97

Washington Wizards - Philadelphia 76ers: 117 - 98

Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets: 114 - 107

Memphis Grizzlies - Chicago Bulls: 119 - 106

Los Angeles Clippers - Indiana Pacers: 139 - 133

Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks: 121 - 114

Orlando Magic - Portland Trail Blazers: 88 - 98

Miami Heat - Toronto Raptors: 104 - 99

Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder: 104 - 102

San Antonio Spurs - Phoenix Suns: 107 - 121

Los Angeles Lakers - Utah Jazz: 101 - 95