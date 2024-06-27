Çek bir 2. tur

Yayınlanma: 27.06.2024 - 00:47

Güncelleme: 27.06.2024 - 00:47

Bize bir kıvılcım gerekiyordu; Arda Güler’le Montella’yı kapıştırdık, sonra topçusu, popçusu, siyasetçisi devreye girdi, ortalık karıştı.

Dışardaki kavga içerde sükunet demekti.

Zaten takım birbirine sarılınca top çerçeveşiyi buluyor.

Çıktık, açık alınla Çekya’yı geçtik, son 16’da da en uygun rakip Avusturya ile eşleştik.

Aslında Çekya kendi ipini kendi çekti.

20.dakikada kırmızıyı yediler bittiler.

Gerçi uzatma ile 80 dakikayı 1 fazla oynamamıza rağmen Cenk’le golü bulana kadar soğuk terler döktük.

Barış Yılmaz maçın adamıydı, Hakan Çalhanoğlu niçin İnter’de oynadığını kanıtladı.

Merih takımın asıl stoperiyim dedi.

Montella cesur değişiklikler yaptı. Kaan, Kerem, Cenk, Orkun doğru zamanlarda oyuna girdi.

Şimdi Avusturya; güçlü takım. Hazırlık maçında fark yedik ama şimdi rövanşı alırız kimse merak etmesin. Yeter ki hızlı oynayalım.

Sarı kart cezalıkarı ise handikap.

Sonuçta Mehmet Büyükekşi’yi sevmeyebilirsiniz, Hamit Altıntop’tan hoşlanmayabilirsiniz, ama bizim çocuları sevmezseniz, Türkiye Portekiz maçında “biji Portekiz” diyen şahıstan farkınız kalmaz.

Yaşasın Türkiye.